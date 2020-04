Meerderheid Tweede Kamer laat stort granuliet bij Alphen doorgaan

DEN HAAG/ALPHEN - De Tweede Kamer steekt géén stokje voor de stort van granuliet in de plassen van Over de Maas bij Alphen, dichtbij Heerewaarden. Bij een stemming over twee moties bleek woensdagavond dat er geen meerderheid is voor een tijdelijk verbod.

Twee moties die om stop van de stort vroegen, ingediend door kamerleden Cem Laçin (SP) en Suzanne Kröger (GroenLinks), kregen geen meerderheid in de kamer. Maandag liet minister Stientje van Veldhoven al weten dat ook wat haar betreft de stort gewoon door kan gaan. Volgens van Veldhoven bestaat er weliswaar een kans dat er kankerverwekkende stof vrijkomt in het water van Over de Maas, maar is dit een zeer minimale hoeveelheid die niet te meten is.

Vanwege het coronavirus was er geen debat met de minister over granuliet, enkel een stemming. Wanneer een debat, dat wel gepland staat, doorgaat is onzeker.

Woede bij omwonenden

Over de stort bij Over de Maas is veel woede bij omwonenden. Televisieprogramma Zembla onthulde dat er binnen Rijkswaterstaat veel discussie heeft plaatsgevonden over de vraag of granuliet wel gezien kan worden als grond. Omdat er een kunstmatige stof aan toegevoegd wordt, bestaat volgens verschillende deskundigen de kans dat er een kankerverwekkende stof vrijkomt in de waterplassen.

Nadat deskundigen dit recent nog eens herhaalden tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden, ontstonden bij veel Kamerleden grote zorgen. Met de moties wilden zij de stort stil leggen tot een nieuw onafhankelijk onderzoek duidelijkheid geeft. Een meerderheid van de kamer (alle coalitiepartijen stemden tegen) liet deze mogelijkheid echter aan zich voorbijgaan.

Voorlopig laatste hoop: Raad van state

Voor de bezorgde omwonenden is nog niet alle hoop verloren. Maandag dient een voorlopige voorziening bij de Raad van State waarmee de gemeente West Maas en Waal de stort wil laten stilleggen.

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen.

De minister stuurde de Tweede Kamer dinsdag al een nieuwe brief over de granulietkwestie. Politici en burgers zijn daardoor zeker niet gerustgesteld. Deskundigen zijn zelfs verbijsterd.

‘Echt geen gevaar’

Van Veldhoven meldt de Tweede Kamer dat de stort van granuliet écht geen gevaar vormt voor mens en milieu. Ze haalt diverse onderzoeken aan en vertelt de kamerleden nog eens waarom de stof granuliet volgens haar ministerie prima gezien kan worden als grond.

De brief stelt omwonenden echter niet gerust. ,,We gaan er maar vanuit dat het een slechte 1 aprilgrap is‘’, schrijft het burgercollectief Dreumelsche Waard op Twitter.

‘Onderliggende documenten niet ingezien’

Ook Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks is kritisch over de antwoorden die ze kreeg op vragen die haar partij stelde. ‘De minister geeft maar spaarzaam antwoord op al onze vragen. Veel van de onderliggende documenten hebben we nog steeds niet’, schrijft ze.

Verschillende deskundigen vertellen zelfs verbijsterd te zijn. Jos Vink van Deltares vindt het onbegrijpelijk dat het ministerie concludeert dat er geen risico’s zijn voor mens en milieu, zo zegt hij tegen Zembla. ,,Dit kan echt niet. Dit kan je absoluut niet concluderen. Ik vind het echt onwaarschijnlijk dat de minister dit opschrijft.”

Wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal is eveneens kritisch. ,,Deze kamerbrief roept bij mij toch weer de nodige vragen op.’’

Mol stapte namens haar gemeente naar de Raad van State om de stort van granuliet tegen te houden in afwachting van verdere onderzoeken. Op een eerder handhavingsverzoek bij Rijkswaterstaat kwam tot op heden geen reactie. ,,Ik hoop dat de Raad van State de kwestie daar serieus neemt.’’