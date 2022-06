Meezingen mag bij Zeemanskorenfestival en nog vier leuke uittips

Volledig scherm Myles Kennedy tijdens een optreden in Amsterdam. © Paul Bergen

Sympathieke rockzanger

Met zijn kenmerkende stem en indrukwekkend cv is Myles Kennedy misschien wel een van de meest iconische vocalisten in de huidige rockwereld. De veelzijdige zanger en songwriter is vooral bekend als de frontman en ritmegitarist van Alter Bridge en van zijn talloze samenwerkingen met Guns N’ Roses-legende Slash. In 013 in Tilburg speelt hij voornamelijk eigen werk van zijn twee albums.

17 juni 013 Tilburg

Volledig scherm Kommil Foo © Jaap Reedijk

Kommil Foo op z’n best

Een piano, een gitaar, een viool, hun twee karakterstemmen: meer hebben de broers Walschaerts niet nodig om hun publiek een memorabele avond te bezorgen. Zonder circus, intiem, hun mooiste liedjes en hun strafste verhalen. Kommil Foo op z’n best. Ze spelen al dertig jaar onafgebroken. Nu komen alle hoogtepunten samen in een voorstelling.

17 juni Verkadefabriek Den Bosch

Volledig scherm KuBra-Art zomerexpo Rosmalen. © KuBra-Art

Zin in de zomer

Je krijgt zin in de zomer van de vrolijke expositie Op naar de zomer bij KuBra-Art in Rosmalen. Tot en met 17 juli toont de galerie kleurrijke en vrolijke schilderijen, sculpturen en scrap-metal art van vijf vaste Brabantse kunstenaars en twee gastkunstenaars. Niet alleen in de galerie, maar ook in elf etalages in het centrum van Rosmalen.

Tot 17 juli KuBra-Arti Rosmalen

Volledig scherm Jett Rebel © Kay Nambiar

De liefde van Jett Rebel

Het nieuwe album van Jett Rebel is bijna uit; de van dit album afkomstige single Love Right Now kan je al tijden op de Nederlandse radio horen. Die liefde is precies wat we nu nodig hebben volgens Jett Rebel, die niet kan wachten om weer de clubs en zalen in te gaan met zijn Pre-Apocalypse Party Tour. Zijn eerstvolgende adres is de Groene Engel in Oss.

11 juni Groene Engel Oss

Volledig scherm Het Zeemanskorenfestival zorgde voor veel sfeer in de Zaltbommelse binnenstad. © roy lazet

Meezingen met smartlappen

Twaalf zeemanskoren komen aan wal in Zaltbommel. Op 11 juni vindt op vier verschillende podia in de vestingstad het Zeemanskorenfestival plaats. Met optredens van Amor uit Den Bosch, Recht zo die gaat uit Raamsdonksveer, Muiterij Kantje Boord uit Dussen en het Hemerts Visserskoor uit Nederhemert. Meezingen mag!

11 juni Zeemanskorenfestival Zaltbommel