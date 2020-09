Meld Misdaad Anoniem deelt informatie met gemeente Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De gemeente Zaltbommel gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. Daarvoor zijn dinsdag de handtekeningen gezet. Zaltbommel ontvangt voortaan informatie van het meldpunt over criminaliteit en fraude. Dat kan de gemeente helpen in de strijd tegen ondermijning.

Meld Misdaad Anoniem, de plek waar mensen volledig anoniem meldingen kunnen doen over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, gaat voortaan informatie over Zaltbommel doorspelen aan de gemeente. Deze anonieme gegevens kunnen de gemeente helpen bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Oren en ogen

Burgemeester Pieter van Maaren kijkt uit naar de samenwerking. ,,Ondermijning is voor ons een belangrijk speerpunt, maar de aanpak kunnen we niet alleen. Daar hebben we ook de oren en de ogen van onze inwoners bij nodig. De samenwerking met M. helpt ons hierbij.”

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt dat geen deel uitmaakt van de politie. Iedereen kan hier naamloos meldingen doen, bijvoorbeeld over hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. Directeur Marc Janssen legt uit waarom het bestaan van M. belangrijk is. ,,Het is altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen met informatie over criminele activiteiten, maar in de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk.”

Niets mee te maken

Er zijn volgens hem allerlei redenen waarom mensen liever niet de politie inschakelen. ,,Bijvoorbeeld de angst voor wraak. Of omdat de melder de dader kent. Ook kan het zijn dat mensen er helemaal niets mee te maken willen hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt, maar dat de melder buiten beeld blijft.” M. is telefonisch bereikbaar via 0800-7000 maar het is ook mogelijk om een melding via de website meldmisdaadanoniem.nl te doen.

Ruim 120 gemeenten

Meld Misdaad Anoniem voorziet inmiddels ruim 120 gemeenten in Nederland van informatie. Ook gemeenten als Den Bosch, Vught en Altena staan op de lijst. Maasdriel ontbreekt nog. Een woordvoerster laat weten dat op dit moment nog niet duidelijk is of Maasdriel ook zo'n samenwerking aan gaat. ,,Wel stimuleren wij onze inwoners om verdachte zaken via M. te melden.”