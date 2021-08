‘Meneer Houben’ had hart voor zijn mensen bij de Chemische Fabriek Zaltbommel

Houben begon in 1969 met de voorbereidingen voor een chemiebedrijf in Zaltbommel. Dat deed hij in opdracht van de familie Schoenmaker, eigenaar van het im- en exportbedrijf Chemimpo in Den Bosch. De schoonvader van Otto Schoenmaker had aan de Koxkampseweg in Zaltbommel boerderij De Hamer, met boomgaard. Daar kon Houben het bedrijf vestigen. ‘Het doel van de vennootschap is de vervaardiging van speciale, hoogwaardige chemische producten’, meldde dagblad Trouw in mei 1970. Drie maanden later, in augustus ging de productie van start.