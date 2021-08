Met de buurtbus mee: ‘Ik mis de vertrouwde gezichten’

ZOMERSERIEZALTBOMMEL/TIEL - Op de badge van het lichtblauwe overhemd van buurtbusvrijwilliger Wim Cornelissen (77 jaar) prijkt de naam ‘buurtbus Waalzicht’. De Tielse vereniging van vrijwillige chauffeurs is vermoedelijk de enige met echte bedrijfskleding. Het is één van de grotere buurtbuslijnen met voorheen zo’n 25.000 passagiers per jaar.

,,Het is niet verplicht om de kleding te dragen, maar we hebben overhemden, polo’s en zelfs jassen met zo’n badge”, zo vertelt de vrijwilliger die al zes jaar op de buurtbus van Zaltbommel naar Tiel rijdt. Hij rijdt vast op maandag, maar deze woensdagmiddag valt hij een keer in.

Verhuisd of overleden

Na de corona lockdown mist hij de vertrouwde gezichten in de bus. ,,Ik mis sommige mensen. Of ze zijn verhuisd of overleden, we hadden natuurlijk veel passagiers onder de grijze bevolking. Verder heb ik ook de saamhorigheid met de andere buurtbus-chauffeurs gemist toen we tijdens de coronatijd niet konden rijden.”

Tijdens zijn ritten van Tiel naar Zaltbommel en vice versa weet hij vaak waar de passagiers naar toe willen. ,,Vanuit Opijnen gaan veel mensen naar Tiel of naar de coöperatie Primera in Waardenburg.” Scholieren reizen vanuit Opijnen vaak naar het Cambium en vanuit Waardenburg naar scholen in Tiel.

Vrouwen

Quote Ik zet liever het raam open Dick Geurink, Chauffeur buurtbus Zelf werd Cornelissen vrijwilliger op de buurtbus na het lezen van een artikel in de Zakengids, voor zijn pensionering had hij een eigen adviesbureau. Met het aantal van 45 vrijwilligers voor lijn 248 heeft de vereniging Waalzicht voldoende mensen. ,,We missen wel de vrouwen, we hebben nu maar vier vrouwelijke chauffeurs”. Voor Cornelissen blijft het gissen waarom vrouwen minder snel vrijwilliger op de buurtbus worden.

Een collega-vrijwilliger van Cornelissen op buurtbuslijn 248 is Dick Geurink (70 jaar) uit Tiel. Hij rijdt al acht jaar op de buurtbus. ,,Ik blijf dit doen zo lang ik het leuk vind. Het is zo’n prachtige route over die smalle weggetjes of over de dijk, vooral ’s morgenvroeg. Soms zou ik de bus wel stil willen zetten om even te gaan wandelen, zo mooi.”

Overigens pikt hij onderweg weleens wandelaars op. ,,Vaak toeristen die een lange afstandswandeling lopen en dan met de buurtbus terug reizen naar het station in Zaltbommel of Tiel.” Voor Geurink zelf wordt het plezier in het werk sinds de herstart van de buurtbussen na de lockdown wel getemperd door de koolstofventilator en het scherm voor de chauffeur. ,,Ik begrijp dat het moet gebeuren, maar ik zet liever een raam open. Die herrie van die ventilator is voor de passagiers echt onaangenaam. Maar ze klagen niet.”