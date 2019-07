ZALTBOMMEL - Wie deze zomer meevaart met de snelle pont tussen Zaltbommel en Slot Loevestein, kan zomaar schipper Thomas Roeland achter roer en gashendel aantreffen. ,,Met een boot vol blije mensen met 40 kilometer per uur over de Waal. ,,Kicken is dat!”

Zoveel pontjes als vroeger zijn er allang niet meer. Op veel plaatsen maakte de aanleg van een brug een abrupt einde aan de verbinding over de rivier. Daar herinneren alleen namen als Veerdam, Veerstoep en Het Oude Veerhuis nog aan het bootje dat er ooit met regelmaat aanlegde.

De ouderwetse veerman wordt herinnerd als een oude baas die keer op keer behendig het touw om de bolder wist te gooien en altijd in was voor een praatje met zijn vaste klanten. Tegelijk ziet men zijn beroep als suf, saai en geestdodend. Altijd maar op en neer, hetzelfde stukje.

Traditie

Thomas Roeland (34) voldoet in geen enkel opzicht aan het geschetste beeld, al werkt hij in de traditie van de pontjesbaas. Sinds eind 2016 is hij schipper bij Riveer, een eigentijdse veerdienst die beschikt over een moderne vloot, een kleine veertig man personeel in dienst heeft en hoofdzakelijk actief is op het riviertraject tussen Brakel en Werkendam. Op het terras van het havenkantoor in Gorinchem, naast de sluis die Linge en Merwede verbindt, doet hij zijn verhaal.

Quote Je moet er gevoel voor hebben, één zijn met je schip. Thomas Roeland ,,Als geboren bliek (bijnaam voor Gorcumer, red.) heb ik me altijd aangetrokken gevoeld tot het water. Op mijn zeventiende meldde ik me bij de Marine en werd matroos bij de Nautische Dienst.”

De laatste vier jaar van zijn defensiecarrière opereerde hij meer onder water dan erop. ,,Ik was duiker en actief bij de mijnenbestrijding.” De overstap naar een baan in zijn woonplaats had in eerste instantie vooral praktische redenen: ,,Ik was het zat om steeds in de file naar Den Helder te rijden en wilde niet verhuizen voor mijn werk. Mijn hart ligt nu eenmaal in Gorinchem.”

Spannend

Je kunt je afvragen of het werk op zee niet spannender is dan het constant heen en weer varen tussen twee oevers. Roeland vindt van niet. ,,Hier ben ik eigen baas en heb ik meer verantwoordelijkheden. Soms heb je tachtig mensen aan boord en in die situatie moet je wel hun veiligheid garanderen.” Hoewel hij ook op andere schepen vaart, is hij vooral te vinden in de stuurhut van de pont Brakel-Herwijnen. Tijdens een reguliere dienst steekt hij zo'n 64 keer de Waal over.

Dan heb je toch lekker veel tijd voor spelletjes op je telefoon, zou je denken. Maar ook dat blijkt een misverstand. ,,Je moet voortdurend vooruit plannen en het vaarverkeer in de gaten houden”, vertelt hij, ,,weten welke schepen voorrang hebben en inschatten of je kunt oversteken. Soms overleg je via de marifoon met andere schippers. Verder heb je natuurlijk te maken met verschillende stromingen en windrichtingen, waardoor je tijdig moet corrigeren om de boot netjes de stoep op te krijgen.” Hij denkt dat voor het werk een zekere aanleg nodig is. ,,Je moet er gevoel voor hebben. Je moet één zijn met je schip.”

Opleiding

De vergelijking met de traditionele pontjesbaas gaat ook mank waar het opleiding betreft. ,,Voor mijn werk is een groot vaarbewijs vereist. Het examen daarvoor wordt door het CBR afgenomen. Ook moet je beschikken over een radarpatent om met radar te kunnen werken en over een marifooncertificaat om met schepen in de buurt te communiceren. Daarnaast krijg je natuurlijk de praktijkervaring - vlieguren maken. Al met al ben je zo'n vier jaar bezig voor je het allemaal voor elkaar hebt.”

Bijkomende moeilijkheidsfactor is het feit dat Riveer beschikt over zeven schepen die qua techniek verschillend zijn en die hij allemaal moet kunnen hanteren. Een daarvan is het snelheidsduiveltje van de vloot. ,,Dat schip kan pijlsnel varen als het moet. Het wordt ingezet bij calamiteiten op de rivier, als reddingboot. We werken met piketdiensten, want er moet 24/7 een schipper klaar staan om uit te varen als dat nodig is.” Riveer beschikt over dertien schippers die werken in wisselende diensten. Aan boord zijn ze altijd samen met een matroos-kaartverkoper.

Ruime sop

Af en toe mag hij toch nog het ruime sop kiezen. Dan bestuurt hij de Gorinchem XI, die in juli en augustus dagelijks vaart tussen Zaltbommel en Slot Loevestein. ,,Kicken is dat”, vindt hij. ,,Met een gang van 40 kilometer per uur en een schip vol blije mensen een tocht van 45 minuten maken. Schitterend!”

Of hij zijn vrije tijd ook op het water doorbrengt? Een plezierbootje misschien? Je zou het verwachten, maar het blijkt niet zo te zijn. ,,Ik ben een echte huisman”, zegt de alleenwonende Gorcumer. ,,Mijn grote hobby is het stekken van vetplantjes en het poten van pitjes in kleine potjes. De vensterbanken staan er vol mee. Spannend om te kijken hoe het allemaal groeit. Wel water geven natuurlijk. In die zin doe ik dan toch iets met water.”