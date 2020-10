Met fietstrein over boerenerven in Well en Hedel

De twee ondernemingen in de Bommelerwaard laten op 10 en 17 oktober onder het motto ‘Loeren bij de boeren’ belangstellenden kennismaken met hun bedrijven door ze rond te leiden op een fietstrein. Die biedt plaats aan maximaal 20 personen. Vanaf 10.00 uur vertrekt elke anderhalf uur een groep, in totaal vier keer per zaterdag. Na afloop is er een lunchpakket.

Aangepast programma

In de regio Den Bosch zijn verder activiteiten bij De Kleine Aarde in Boxtel en bij het Schrikkelbos in Heesch. Het landelijke programma van het evenement is vanwege de coronamaatregelen flink aangepast. Zo is het centrale evenement in Rotterdam helemaal afgelast. De rondleidingen over de erven in Hedel en Well zijn volgens de organisatoren geheel coronaproof. Deelname kost 7,50 euro per persoon, aanmelden kan via mijnkaaskoe.nl.