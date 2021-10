Met pensioen gaan? Fotograaf Cor (75) moet er niet aan denken en werkt zo lang mogelijk door

Brug naar Den Bosch bijna drie weken dicht, maar sommige automobi­lis­ten proberen het tóch

4 oktober DEN BOSCH/HEDEL - Filerijden in de ochtend- en avondspits. Binnendoor van Gelderland naar Den Bosch zit er niet meer in nu de brug over de Maas dicht is. Maar op de overvolle A2 loopt het ook vast. En dus wagen automobilisten het erop. Zónder succes.