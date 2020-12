Mijlpaal: Eerste inwoners van buitengebied Rivierenland kunnen internetten via glasvezel

MAASBOMMEL - De familie Van Zoomeren uit Maasbommel gaat de geschiedenisboeken in als het eerste huishouden in Rivierenland dat is aangesloten op het regionale glasvezelnet. De UBRivierenland, de organisatie die het glasvezelnet in het buitengebied van de zeven gemeenten realiseert, spreekt van een mijlpaal.

De aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied is in volle gang, onder meer in de Bommelerwaard. Het bijzondere aan het glasvezelnet is dat het is aangemerkt als een nutsvoorziening, net als riolering. Het is een open netwerk, waarop alle partijen hun diensten kunnen aanbieden en mensen zelf hun aanbieder kunnen kiezen. Met die insteek kreeg het project van de zeven gemeenten de zegen vanuit Europa. De Zaltbommelse wethouder Kees Zondag is voor de regio de verantwoordelijke bestuurder.

Veel last van.

Doordat commerciële partijen het onrendabele buitengebied links lieten liggen, ontstonden er in de streek grote verschillen in de mogelijkheden om internet te gebruiken. Bedrijven en agrarische ondernemingen in het buitengebied hebben daar veel last van. Dat geldt ook voor particulieren, zeker nu de laatste tijd veel vanuit huis wordt gewerkt.

De interesse voor het project is dan ook groot. Inmiddels heeft 74 procent van de huishoudens in het buitengebied zich aangemeld voor aansluiting. UBRivierenland is nog altijd actief om mensen over te halen.

Culemborg is in 2021 de laatste gemeente waar de ‘verglazing’ van het buitengebied begint. In 2022 moet het project helemaal zijn afgerond.