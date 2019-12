Mijn tandarts stopt: wie hangt er straks boven mijn hoofd?

Het werd te krap, het was er niet voor gemaakt, het moest verbouwd: tijd om te verkassen. ,,Dat was in 1999. Aan de Wielkamp is de huidige praktijk toen gebouwd. Sindsdien is het steeds drukker geworden. Een solo-praktijk is leuk, maar het voordeel van een praktijk met meerdere tandartsen is dat je af en toe een praatje kunt maken, kunt overleggen en werkzaamheden kunt delegeren. Drie jaar geleden heb ik de praktijk verkocht.’’



Mijn oudste gegevens, verzameld op papieren kaart, heeft-ie niet meer, maar wel een elektronisch dossier dat teruggaat tot 1992. Van Kleef scrolt er even gauw doorheen. ,,Wat gaatjes, andere vullingen in 2000 en in 2005 bij de chirurg je verstandskiezen laten trekken. Geen gekke dingen’’, concludeert hij.



Van Kleef zag met name de laatste 10, 15 jaar veel veranderen. ,,Zowel in behandeltechniek als mogelijkheden van bijvoorbeeld implantaten en apparatuur. Vroeger had je iedere week wel een prothese. Alle tanden er uit. Dat gebeurt niet veel meer. De gebitten zijn tegenwoordig veel beter.’’



Hij was óók de man die me jarenlang in de fluoride liet happen. Dat vond ik vervelender dan de controle zelf. Twee wegwerpbitjes vol vieze glibberzooi die je een minuut of wat op elkaar moest klemmen. Tegen de tijd dat de kookwekker ging, liep het kwijl al lang en breed uit je mond.