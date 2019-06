Militaire radartoren komt er, ondanks protest van gemeente

Defensie gaf vorig jaar al aan de bouw van een militaire radartoren in Herwijnen door te kunnen drukken, al was dat niet de opzet. Liever werd het besluit met goedkeuring van de voormalige gemeente Lingewaal genomen. Die goedkeuring kwam er niet. Nadat inwoners hun zorgen had uitgesproken over straling, stemde de gemeenteraad tegen. Defensie laat het er niet bij zitten. Via een ‘Rijkscoördinatieregeling’, komt de toren er toch, zonder dat gemeente of provincie in kunnen grijpen.