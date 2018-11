Miljoenen nodig in Rivierenland voor omscholing naar beroepen van de toekomst

VIDEO Fietsster zwaarge­wond na aanrijding Rossum, automobi­list rijdt door

16:26 ROSSUM - Een oudere vrouw op een fiets is woensdagochtend zwaargewond geraakt nadat zij geschept werd op een oversteekplaats in Rossum. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Van Heemstraweg N223 met de H.C. De Jonghweg. De automobilist reed in eerste instantie door na het ongeluk, maar werd door ooggetuigen later gedwongen te stoppen.