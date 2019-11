Miljoenenclaim van projectontwikkelaar is forse aderlating voor Maasdriel

Celstraf­fen tot ruim vijf jaar voor overval­lers van woning in Zaltbommel

6 november ARNHEM – De vier mannen die in december 2018 een gewelddadige woningoverval pleegde aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel, zijn door de rechtbank in Arnhem tot flinke gevangenisstraffen veroordeeld. Twee overvallers kregen vijf jaar cel opgelegd, een overvaller uit Waalwijk die zich ook schuldig maakte aan drugshandel, moet vijf jaar en drie maanden zitten.