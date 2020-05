Minderbroeder Jos van Zeelst wist als pastor in de Bommelerwaard mensen aan te spreken

IN MEMORIAMZALTBOMMEL/ALVERNA - Ruim 21 jaar was pastor Jos van Zeelst de zielsverwant van het katholieke deel van de Bommelerwaard, de streek waar hij zelf opgroeide. Op een maand na 18 jaar geleden nam hij afscheid van zijn parochianen, toen nog verdeeld over een aantal parochies. Op 10 mei is hij in het franciscaner klooster Alverna bij Wijchen overleden. Daar is hij zaterdag na een bescheiden uitvaartmis begraven op het kloosterkerkhof.

Hij had in 2002 nog best langer in de Bommelerwaard willen werken, maar het was zijn zwakke gezondheid die hem het werk onmogelijk maakte. Het was de streek waar hij nauw mee verbonden was. Van Zeelst werd in 1937 geboren in Ammerzoden. Daar droeg hij in 1962 ook zijn eerste mis op.

Eerste aarzeling was snel over

Toch begon zijn priesterloopbaan in Noord-Holland. Bij de viering van zijn veertigjarig priesterjubileum zei hij in een interview in De Toren dat hij er best wel een beetje tegenop zag toen hij in 1982 in de Bommelerwaard begon. ,,Omdat ik hier ben opgegroeid was ik bang dat ik mogelijk voor rolconflicten zou komen te staan met familie of vrienden. Maar mijn eerste aarzeling was snel over. Ik voel me hier thuis.”

Van Zeelst begon in de Bommelerwaard toen er nog acht priesters voor zeven parochies waren. Dat was tegen de tijd dat hij met emeritaat ging wel anders. Toen had hij met deken Ben van Bronckhorst nog maar één collega. ,,Hierdoor is wel de nadruk komen te liggen op het wezen van het priesterschap”, zei hij in het interview in 2002. Dat was vlak voordat hij naar Megen verhuisde, een communiteit van de Franciscaner Orde en daardoor ook wel Assisi aan de Maas genoemd, naar de plaats in Italië die bekend werd door de heilige Franciscus.

Hof van Lof

Daar was Jos van Zeelst onder meer actief in de Stichting Hof van Lof. De stichting bekommerde zich om de ommuurde kloostertuin, die niet langer een plek was langer om de bewoners van het klooster van eten te voorzien. Voor een tuinman was de kloostergemeenschap te klein geworden. Een groep vrijwilligers zorgt voor het onderhoud en tijdens de reguliere zogeheten scharreldagen kunnen belangstellenden de tuin bezoeken.

Quote Ik raad bezoekers aan onze Hof van Lof aan om zich te verdiepen in en te luisteren naar het verhaal bij de plant Jos van Zeelst

De Hof van Lof vertelt het verhaal achter de bloemen en planten en de maakt de relatie zichtbaar tussen de planten en de christelijke volkstraditie waarin planten verwijzen naar het geloof. ,,Het is niet alleen het kijken naar de veelheid van kleuren en het ruiken van de bloemen en planten. Ik raad bezoekers aan onze Hof van Lof dan ook altijd aan om zich te verdiepen in en te luisteren naar het verhaal bij de plant. ‘n Prachtig voorbeeld daarbij vind ik de Judaspenning: die hoort bij de border van de Goede Week”, zei Van Zeelst in 2007.

In dat jaar kwam hij nog naar Rossum om te vieren dat het 40 jaar geleden was dat de kerk aan het Mgr. Bekkersplein was gewijd. En in 2006 was hij in Zaltbommel vanwege het 225-jarig jubileum van de Sint-Martinuskerk aan de Oliestraat.

Monumentje op katholieke begraafplaats

In 2002 zegende Van Zeelst een monumentje op de katholieke begraafplaats aan de De Virieusingel in Den Bosch. Het beeldje was bedoeld ter nagedachtenis aan doodgeboren, ongedoopte, kinderen en mensen die een eind aan hun leven hadden gemaakt, mensen die vroeger niet in gewijde grond begraven mochten worden. Wat Van Zeelst betreft was die tijd al lang voorbij. ,,Zo kunnen mensen hun dierbaren herdenken, ook al wordt er niemand met naam genoemd’, zei hij. De tekst bij het beeld is troostend:

Zeg maar zacht: Ave Maria.

Hier vormt God met ons een band,

ook de kleinsten die hier rusten,

staan geschreven in Zijn hand.

Jos van Zeelst vond het van wezenlijk belang om ‘een eindje op te trekken’ met mensen op cruciale momenten in hun leven. ,,Het is heel intens en heel mooi als je op die momenten een blik wordt gegund in iemands leven.”

Volgens de parochie Heilige Franciscus was het geen wonder dat Jos van Zeelst als pastor mensen zo wist aan te spreken. Misschien was het een wondertje.