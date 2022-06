Minister Helder naar Zaltbommel voor evenement rond hospice De Samaritaan

ZALTBOMMEL - Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport komt zaterdag 25 juni naar Zaltbommel voor De Oversteek. Dat evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor hospice De Samaritaan. Het hospice biedt vanaf januari plaats aan vier mensen in de laatste fase van hun leven.

Minister Helder, afkomstig uit Den Bosch, komt aan het eind van de middag naar de Beersteeg, waar het hospice sinds februari in aanbouw is.

De Oversteek is eigenlijk een samenwerking tussen verschillende evenementen en organisaties. Team Maasdriel, het Alpe d’Huzes team uit Kerkdriel en omstreken, heeft de ZesZes uitgezet, een wandelroute van 6 kilometer in en rond Zaltbommel en daarnaast een fietsroute van 60 kilometer. De bedoeling ervan is dat de deelnemers die rondes zes keer lopen of fietsen.

De wandelaars vertrekken om 7.00 uur, waarbij de Maasdrielse wethouder Erik van Hoften in de vroege ochtend het startsein geeft. Deelnemers kunnen zich vanaf 6.30 uur aanmelden voor 10 euro per persoon. Bij iedere doorkomst is er een bevoorrading. De binnenkomst van de laatste fietsers van de ZesZes wordt rond 20.00 uur verwacht.

Finish lange skeelertocht

Ook de finish van In de Slag van 150 is tijdens De Oversteek. Skeeleraars rijden van Trier naar Zaltbommel. Er is een live-verslag vanaf 15.15 uur van de laatste kilometers. De finish op de dijk is rond 16.30. De skeeleraars zamelen sinds 2014, een jaar na het overlijden van hun sportmaat Gijs van Wijnen, met lange tochten geld in voor goede doelen binnen de Bommelerwaard. Hospice De Samaritaan was in 2014 bij de allereerste tocht van Parijs naar de Bommelerwaard het eerste goede doel waar de stichting geld voor inzamelde. ,,De cirkel is nu rond", concludeert Peter van de Werken van In de Slag van 150. De skeeleraars worden zaterdag verwelkomd door minister Helder en burgemeester Pieter van Maaren.

Naast wandelen en skeeleren is ook fietsen een onderdeel van De Oversteek. De Sprokkelfietstocht start vanaf 13.00 uur bij Hoppies in Ammerzoden en bij het hospice in Zaltbommel. De route is uitgezet tussen deze twee punten. Deelnemers krijgen lekkers mee voor onderweg en kunnen bij Hoppies een markt bezoeken. De opbrengst van de verkoop is voor het goede doel.

Rond 17.00 uur start aan de Beersteeg een muzikaal programma met onder meer optredens van de Zaltbommelse zanger Denny Timmers en duo Kaaigezellig. Tegen 21.00 uur wordt de opbrengst van de dag bekendgemaakt.

Werving vrijwilligers

Na het feest van zaterdag is het maandag 27 juni alweer tijd voor serieuze zaken. In Het Anker in Zaltbommel houdt de stichting een bijeenkomst om vrijwilligers te werven. Als het hospice in januari 2023 opent, zijn er tussen 7.00 en 23.00 uur vrijwilligers nodig. De stichting denkt 100 vrijwilligers nodig te hebben. De bijeenkomst in de kerk aan de Vergtweg begint om 19.30 uur.



