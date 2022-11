Minister in Zaltbommel te gast bij jubilerend ondernemerspaar Brandwijk

Dicks Kaasshop

Dick en Pieta Brandwijk begonnen hun loopbaan in 1982 met kaas- en delicatessenzaak Dicks Kaasshop in Den Bosch. Vijf jaar later maakten ze de overstap naar kerstpakketten, met een kleine showroom aan huis. In 1995 volgde een showroom in Gameren. De activiteiten werden in 2006 uitgebreid met Promo.nl, een bedrijf in gepersonaliseerde promotieartikelen. In 2010 opende Brandwijk een bedrijfspand op De Wildeman in Zaltbommel.