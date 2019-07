Minister Schouten doet niets aan groei geitenbedrijf

Auto raakt van de weg in Zaltbommel: lantaarn­paal omvergere­den

11 juli ZALTBOMMEL - Op de Van Heemstraweg Oost in Zaltbommel is in de nacht van woensdag op donderdag een ongeluk gebeurd. Een automobiliste raakte met haar auto van de weg en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. In het voertuig zat ook een klein kind.