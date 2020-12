Minister waarschuwt: Maximum stellen aan aantal arbeidsmigranten mag niet

Hoger beroep rond wietkelder pakt slechter uit voor man uit Hoenza­driel

27 november ARNHEM/HOENZADRIEL – Een 42-jarige man uit Hoenzadriel, die een hennepkwekerij in een kelder achter zijn huis had, is door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.