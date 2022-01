Ministerie wil vaart achter verbreding A2: meer aandacht voor leefbaarheid Waardenburg

Dus wordt op 18 januari aan de gemeenteraad gevraagd of het goed is dat die handtekeningen gezet wordt. Datzelfde wordt gevraagd aan Zaltbommel en Maasdriel. West Betuwe, en met name het dorp Waardenburg, zijn uiterst kritisch over de plannen om de A2 tussen Deil en ‘s Hertogenbosch te verbreden.



Met name het dorp Waardenburg, en zeker de pal langs de A2 gelegen woningen in de geluidswal, vrezen sterk toenemende overlast. Het Ministerie en Rijkswaterstaat zijn bereid daarover mee te denken, maar willen nu wel vaart zetten achter het proces.