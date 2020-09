Mispelgat gaat voor carnaval in de zomer van 2021

CARNAVALZALTBOMMEL/AMMERZODEN - De carnavalsliefhebbers in Zaltbommel kunnen zich verheugen op de zomer van 2021. Dan wil carnavalsvereniging De Wallepikkers het feest vieren dat in februari 2021 vanwege corona niet mogelijk is.

Het besluit over het verplaatsen van het feest in Mispelgat is genomen in samenspraak met verschillende betrokkenen, laat CV De Wallepikkers weten. Voorzitter Martijn Merks: een carnaval zonder polonaise, zonder zang, zittend op anderhalve meter is voor ons geen carnaval. Daarbij willen we alles in het werk te stellen om te voorkomen dat iemand een coronabesmetting oploopt. Tenslotte willen wij simpelweg niet de verantwoordelijkheid dragen voor carnavalsvierders die zich moeten houden aan de coronamaatregelen.”

Nadat de conclusie was getrokken dat carnaval er gezien de omstandigheden in februari niet in zit, is volgens Merks gekeken naar wat er wél mogelijk is. In februari zijn er wel wat activiteiten via sociale media. Het feest zelf, met optocht, wordt verplaatst naar de zomer. De komende weken worden die plannen verder uitgewerkt. De organisatie gaat er daarbij vanuit dat de coronamaatregelen tegen die tijd niet meer van toepassing zijn.

In Mispelgat zijn het 11-11-bal, het Prinsenbal en het Bouwersbal definitief van de baan.

Volop aan de slag

In Ammerzoden maakt de Raad van XI vrijdag bekend wat de plannen zijn met het carnaval in Ut Malse Arckeldurp. De organisatie is nog volop aan de slag, laten de Ammerzodense carnavallers op Facebook weten. ,,Wat ik er van kan vertellen is dat we in ieder geval een programma gaan draaien", laat Robert van Dijk, alias prins Gijs XVI, weten. ,,Hoe of wat is nog lastig te zeggen, maar een regulier carnaval gaat lastig worden, denk ik.”

In Kerkdriel, oftewel Teskesdurp, gaat carnaval door, maar is het nog de vraag hoe, liet de organisatie half augustus weten. ,,De Teskesdurperroad en de Federatie Maasdrielse Carnavalsvereningingen zijn gestart met de voorbereidingen van de diverse carnavalsactiviteiten. We zijn hierover in gesprek met de horeca, de dorpen om ons heen en zullen op korte termijn ook in gesprek gaan met de gemeente Maasdriel. We verwachten eind september meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.”