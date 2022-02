Mispelgatters carnavallen op de Markt en in de Waterstraat

ZALTBOMMEL - Zonder optocht en zonder grote tent bij De Poorterij, maar wel een feest op de Markt en in de Waterstraat. Zo is er komend weekend toch nog carnaval in Mispelgat. ,,De wonderen zijn gelukkig de wereld nog niet uit", laten de Wallepikkers, de organisatoren van het carnaval in Zaltbommel, opgelucht weten.

In plaats van een paar maanden voorbereiding is het feest dit keer in een paar dagen geregeld. Het is een pleinfeest geworden in samenwerking met de horecabedrijven. De gemeente wil daar graag aan meewerken, zegt burgemeester Pieter van Maaren. ,,We hebben donderdag op de valreep nog een laatste overleg gehad om de details te regelen en af te stemmen wat wél en wat niet kan. Een tent op de Markt mag nog niet, we moeten even kijken waar de grenzen liggen.”

Quote In maart gaan we het met de Wallepik­kers hebben over hoe we het in de toekomst gaan doen Pieter van Maaren, Burgemeester Zaltbommel

Van Maaren wil dat Zaltbommel gezellig carnaval kan vieren. ,,En daar is nu eenmaal een vergunning voor nodig. De manier waarop het feest nu wordt gevierd, is eenmalig. In maart gaan we het met de Wallepikkers hebben over hoe we het in de toekomst gaan doen.”

Martijn Merks van De Wallepikkers is blij dat carnaval mogelijk is. ,,We hebben ook nog overlegd met de politie hoe we dit aanpakken”, zegt hij over de laatste voorbereidingen.

Prins Maerten XVII

Het had weinig gescheeld of Prins Maerten XVII was voor het derde jaar op rij alleen op sociale media de prins van Mispelgat. Dat pakt dit jaar voor de carnavalsliefhebbers in de stad gelukkig anders uit. Zaterdag is het vanaf 12.11 uur verzamelen op de Markt en in de Waterstraat, zondag om13.11 uur. DJ's zorgen voor de muziek en. Op beide dagen is het tot 21.00 uur feest op straat. Daarna zijn de cafés nog open.

Omdat de onthulling van Heer Ollie niet zoals gewoonlijk zaterdag om 11.11 door mag gaan - het wordt zaterdag om 14.11 uur - hebben de Wallepikkers een alternatief bedacht. Joost Jegen heeft met vrijwilligers nog gauw enkele tientallen mini-Ollies gemaakt. Die kunnen mensen vervolgens thuis onthullen.

Mini-Ollies

,,We gaan enkele tientallen mini-Ollies uitdelen aan de mensen die bijdragen aan het carnaval in Mispelgat", vertelt Jegen. ,,Ook de horeca-ondernemers die meedoen krijgen er één cadeau, waar ze andere jaren een medaille kregen. Belangstellenden kunnen, ook na carnaval, nog een mini-Ollie bestellen.” De houten beeldjes van net geen 30 centimeter hoog kosten 22 euro kosten. De opbrengst kunnen De Wallepikkers goed gebruiken om te sparen voor toekomstige activiteiten. ,,Alles gaat naar de vereniging", benadrukt Jegen.

Hoe het carnaval er de komende jaren uit gaat zien, is nog onbekend. Daar gaat het bestuur de komende tijd over nadenken, vertelt Martijn Merks. Een factor die daarbij een rol speelt is dat De Poorterij op termijn zal verdwijnen.



