Missie van jarige Capreton wordt met de dag actueler

Straat­kunst in Kerkdriel gaat binnenkort onder­gronds

10 april KERKDRIEL - Het is mooie, maar binnenkort onzichtbare street-art. De betonnen bekisting voor een ondergrondse afvalcontainer in Kerkdriel is prachtig beschilderd en gesigneerd door Merel. Bloemen en vlinders sieren de constructie, een stuk mooier dan de gemiddelde graffiti waarmee van alles en nog wat wordt ondergekliederd. Jammer dat deze versiering binnenkort niet meer te zien is.