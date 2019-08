Mission Deep Blue tegen plastic soep om de hoek

ZALTBOMMEL ,,Sokken? Thuis ben ik ze altijd kwijt, maar je wil niet weten hoeveel sokken we onder water vinden.” Pieter van der Heyden (36) duikt al zijn hele leven en kent de duikplekken in de Bommelerwaard op zijn duimpje. De eigenaar van Kano- en Duiksport Zaltbommel is sinds kort een van de deelnemers aan Mission Deep Blue, een campagne van SSI, een internationale koepel van duikscholen. Het is de internationale variant van wat ooit Duik Holland Schoon was.