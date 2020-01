Moeder en twee jonge kinderen door hulpdiensten uit huis gehaald bij brandje in Kerkdriel

Zaltbommel wil met kerken praten over lage vaccinatie­graad

3 januari ZALTBOMMEL - De vaccinatiegraad in de gemeente Zaltbommel is aanzienlijk lager dan de Wereldgezondheidsorganisatie wenselijk acht. Dat ligt niet aan de stad Zaltbommel, maar aan de omliggende dorpen. Uit geloofsovertuigingen laat daar een deel van de inwoners hun kinderen niet inenten. De gemeente wil daarover nu met de kerken in gesprek.