Mogelijk dit jaar tóch Drielse kermis; het plan is half september

KERKDRIEL - Twee maanden later dan normaal is er wellicht toch kermis in Kerkdriel. Het evenement dat eigenlijk op 11 juli zou beginnen werd vanwege corona afgelast. Nu loopt een onderzoek of het haalbaar is vanaf zaterdag 12 september vier dagen kermis te houden. ,,Dat de kermis een andere vorm zal krijgen, staat vast", licht wethouder Erik van Hoften toe.

Het plan is om voor een goed verloop naast het Mgr. Zwijsenplein ook het Gasthuisplein bij de kermis te betrekken. Ook wordt nagedacht over de looproutes en moet er bij de attracties en de horeca voldoende afstand mogelijk zijn.

Volgens normale procedures

‘De komende tijd wordt zorgvuldig bekeken wat er verder nodig is om er een geslaagd evenement van te maken. Daarbij worden de normale procedures gevolgd die moeten worden doorlopen voor het organiseren van een kermis’, meldt de gemeente Maasdriel. Burgemeester Henny van Kooten houdt een slag om de arm: ,,Alles is erop gericht om de kermis in aangepaste vorm door te laten gaan. Toch moeten we in deze bizarre tijd er ook rekening mee houden dat de laatste versoepelingen kunnen worden teruggedraaid.”

Het is dus nog geen gelopen race. Het gemeentebestuur noemt de kermis in ieder geval ‘van groot belang voor de Drielse gemeenschap'. Wethouder Van Hoften: ,,We gaan vooral kijken wat wél mogelijk is. Dit doen we in goed overleg met de horeca en de kermisexploitanten. Samen maken we, binnen de geldende richtlijnen, er een prachtig evenement van.”

‘Wij gaan ervoor’, meldt de Stichting Evenementen Maasdriel op Facebook over de alternatieve datum. De organisatie zegt met smart uit te kijken naar het weekend van 12 september. ‘Alle betrokken partijen doen op dit moment hun uiterste best om er een optimaal en gezellig Driels dorpsfeest van te maken", aldus de organisatie die is opgericht om het authentieke karakter van de traditionele Drielse kermis te bewaken.

Kermis als compensatie Hedelse paardenmarkt

Bart de Leeuw van Samen Sterk Maasdriel had deze week juist vragen gesteld aan burgemeester en wethouders of het mogelijk was om de Drielse kermis op een later tijdstip en in aangepaste vorm te houden. Daar voegde hij aan toe of er in Hedel een kermis mogelijk is ‘om het gemis van de paardenmarkt enigszins te compenseren’.