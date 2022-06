Mogelijke opdrachtgever moordpoging op camping Kerkdriel aangehouden

Theaterpro­ject over Suzanne Leenhoff climax van veertigste seizoen van De Poorterij

ZALTBOMMEL - De Poorterij in Zaltbommel gaat in het nieuwe theaterseizoen lokale en regionale clubs in de schijnwerpers zetten. Klapstuk is de seizoensafsluiting met een muzikale productie over het markante leven van Suzanne Leenhoff. De Zaltbommelse pianiste trouwde in het midden van de 19de eeuw met de Franse schilder Manet.

13 juni