Molen Hurwenen doet mee met recordpoging; vier molenaars laten Vento Vivimus flink draaien

Van Gamerens was 28 jaar oud toen hij in de ban raakte van molens. ,,Ik was al fan van oude gebouwen en molens. De molen in Hurwenen was eigendom van de gemeente Rossum, nu van Maasdriel, en ik reageerde op de oproep na de restauratie dat er een molenaar werd gezocht. Mijn leermeester was Jaap Verweij van molen De Hoop in Zuilichem. Ik heb voor mijn diploma ook gewerkt op De Blauwe Reiger in Haaften en het IJzeren Veulen, oftewel de Achterste Molen in Hellouw.