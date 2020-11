Mondkapjes voor mensen met een laag inkomen

Corona-pit­stop langs de A2; binnenkort wellicht snel testen bij De Lucht

5 november BRUCHEM/ZALTBOMMEL Wie binnen een kwartier wil weten of er wel of niet sprake is van een besmetting met corona, kan daarvoor hoogstwaarschijnlijk binnenkort terecht op de parkeerplaats van De Lucht-West langs de A2.