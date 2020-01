Monument Levenslicht begint rondgang door Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Het monument Levenslicht, dat symbool staat voor de levens die sinds de Tweede Wereldoorlog worden gemist, was donderdagavond voor het eerst te zien in Zaltbommel. In het donker lichten de stenen om de paar seconden blauw op; ze ‘ademen’ licht. Op deze manier blijven de herinneringen aan de Holocaustslachtoffers levend.

Diverse mensen brachten op de Markt, waar het monument was opgesteld, een bezoek aan Levenslicht. Ze kregen er informatie over de plekken waar de verlichte stenen nog meer te zien zijn, plus een uitgebreide beschrijving over de deportatie van Joden uit de Bommelerwaard.

Zaltbommel en Rossum

De komende dagen is het monument op tal van plaatsen te zien. Op vrijdag 24 januari van 19.00 tot 20.30 uur bij het huis van de familie Sijsma aan de Maasdijk 70 in Rossum. Vrijwilligers van het Mikwe vertellen daar over de Stolpersteine die in Rossum liggen.

Maandag 27 januari verhuist Levenslicht naar de Gasthuiskapel waar om 20.00 uur het concert ‘Herdenken in Vrijheid’ wordt gehouden. De zaal is om 19.30 uur open. De entree is gratis, maar aanmelden is wel nodig, via een mail naar 75jaarvrijheid@bommelerwaard.nl.

Wandeling langs Stolpersteine

Dinsdag 28 januari is Levenslicht van 18.30 tot 20.30 uur te zien bij het Mikwe aan de Minnebroederstraat in Zaltbommel. Om 19.45 uur begint daar een wandeling met uitleg langs de Stolpersteine in Zaltbommel.

Een dag later zijn de verlichte stenen 's avonds te zien bij het Joodse monument aan de Bossche Poort. Ook daar gaat om 19.45 uur een wandeling door de stad van start. Donderdag 30 januari is het Levenslicht in de raadszaal, waar die avond de jeugdgemeenteraad wordt gehouden.

Brieven van Josine

Vrijdag 31 verhuist levenslicht weer naar het Mikwe. Daar begint bovendien om 19.15 uur een speciale wandeling langs Stolpersteine voor jongeren. Er worden enkele brieven voorgelezen die geschreven zijn door de 12-jarige Josine van Gelder uit Rossum, die vaak op familiebezoek was in Zaltbommel. Zij schreef die brieven vlak voordat ze met haar twee broertjes werd afgevoerd. De drie kwamen om in Sobibor.