Moord en brand in Hedel bij eerste Real Game Veiligheid

HEDEL - ,,Op je knieën! Je bent aangehouden!” Na een zoektocht aan de hand van sporen die de inbrekers in Hedel hebben achtergelaten heeft team Delta de boeven te pakken. Een heterdaadje, heet dit in politiejargon en de deelnemers aan de allereerste Real Game Veiligheid van Nederland kunnen aan den lijve ondervinden hoe het voelt om soms letterlijk in het duister te tasten na een 112-melding dat er dieven zijn gezien bij een woning.

De Real Game Veiligheid is uitgewerkt door Tomas Sluiter, wijkagent van Hedel en Hoenzadriel, en Dave de Vendt, beiden in dienst bij de politie Bommelerwaard. Ze zijn er, tussen de bedrijven door, ruim vier maanden mee bezig geweest en het resultaat mag er zijn. Op de allereerste Real Game Veiligheid zijn enkele tientallen belangstellenden afgekomen, niet alleen uit Hedel, maar ook uit Zaltbommel en Rossum.

Aanvankelijk waren er vier avonden gepland, maar het blijft deze keer beperkt tot een spel in Hedel en een spel in Gameren. Dat zal bij komende edities, en die gaan er hoogstwaarschijnlijk komen, wel anders zijn, want dit gaat wel rondzingen in de regio. Er is in ieder geval al belangstelling van andere korpsen, waaronder de politie in Den Bosch.

Escaperoom

Volledig scherm Met camera's worden de verrichtingen van de teams in de escaperoom van de brandweer gevolgd. © Bertjan Kers/BD De deelnemers zijn ingedeeld in vier teams, soms samengesteld uit mensen die elkaar voor het eerst zien. Via de Veilige Buurt App krijgen ze een melding, zoals de inbraak op heterdaad, en daar moeten ze op af om een reeks opdrachten uit te voeren. Het lijkt op een escape room, maar dan in de open lucht en met een flink hulpverlenerssausje overgoten. Naast twee politieopdrachten is er een escaperoom van de brandweer en een reanimatieopdracht van het Rode Kruis.

,,We willen stimuleren dat mensen actief optreden als er in de werkelijkheid iets gebeurt”, legt Dave de Vendt uit, terwijl team Delta op het punt staat de inbrekers aan te houden. ,,En dat ze niet zelf in actie moeten komen als het riskant wordt. Daar zijn wij voor.”

Quote We willen meegeven wat tunnelvi­sie met je doet Dave de Vendt, Organisator Real Game Veiligheid

Bij de kerk aan de Koningin Wilhelminastraat Hedel komen de teams een voor een terecht op een ‘plaats delict’, de plek waar de politie al weg is en ‘de mannen in witte pakken’ van Forensische Opsporing al aan de gang zijn. Een plas bloed en een lijkzak maken duidelijk dat hier iets niet helemaal goed is gegaan. Het is een opdracht waarbij duidelijk wordt dat er veel aan de aandacht ontsnapt als iedereen geconcentreerd op zoek is naar aanwijzingen die een signalement van de dader moeten opleveren. ,,We willen meegeven wat tunnelvisie met je doet”, vertelt De Vendt. Elise Meijer, teamchef van basisteam De Waarden, kijkt glimlachend toe hoe de FO’ers hun sporen verzamelen in het onrustige blauwe licht van de zwaailampen. In het dorp gonst het ondertussen van de geruchten dat er bij de kerk iets ernstigs is gebeurd.

Laatste opdracht

In Gelre’s End moeten niet langer de teams, maar de stellen van twee met een laatste opdracht uitmaken wie er met de winst en de eer van de allereerste Real Game Veiligheid gaan strijken. Dat levert een rondje escape room in Slot Loevestein op.

Volledig scherm Het Rode Kruis Bommelerwaard werkt mee aan de Real Game Veiligheid. © Bertjan Kers/BD