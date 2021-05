Moskee Ennasser doet met succes beroep op liefdadigheid; ‘kleine gebaren met grote impact’

Automobi­list met dolk onder stoel aangehou­den in Zaltbommel, heeft nog 43 dagen celstraf openstaan

27 april ZALTBOMMEL - Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in Zaltbommel. Hij had nog 43 dagen gevangenisstraf openstaan en moet die nu gaan uitzitten.