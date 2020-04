Motorrijders gaan massaal de weg op ondanks corona: maatregelen op komst

ZALTBOMMEL/NIJMEGEN - Motorrijders sloegen op de zonnigste dag van het jaar het advies om thuis te blijven massaal in de wind. De veiligheidsregio’s kijken maandag of ze maatregelen kunnen treffen, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

In Gelderland gaat de politie alvast extra letten op snelheidsovertreders. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid roept motorrijders en wielrenners op om niet in groepen te gaan rijden maar alleen.

Quote Het rijden in groepen leidt tot verdrin­gings­ge­drag ten opzichte van fietsers en wandelaars. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad Hoewel het nu niet verboden is op de motor te stappen, raden de ANWB en motorvereniging KNMV uit Arnhem liefhebbers aan thuis te blijven. Het risico bestaat dat motorrijders betrokken raken bij een ongeval en zo de zorg belasten. Die sector kan al het personeel nu juist goed gebruiken in de strijd tegen het coronavirus.



In Zutphen raakte een motorbestuurder afgelopen weekeinde nog gewond bij een eenzijdig ongeluk. De man moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

‘Is de TT van Assen al gestart?’

Uit alle delen van deze regio kwamen zaterdag en zondag verontwaardigde reacties binnen over mensen die de adviezen negeerden. Sommigen vroegen zich op sociale media hardop af of de jaarlijkse TT van Assen al was begonnen. Zo was het druk met motoren op de dijken in de Bommelerwaard en de Betuwe.

Verdringingsgedrag

Volgens Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is het rijden in groepen ongewenst maar niet verboden.



,,Zolang je maar anderhalve meter afstand houdt. Motorrijders onderling hebben die afstand wel. Maar het rijden in groepen leidt tot verdringingsgedrag ten opzichte van fietsers en wandelaars, die aan de kant moeten en daar geen anderhalve meter afstand kunnen bewaren.’’



Een overleg met alle veiligheidsregio’s moet maandag uitwijzen of verdringingsgedrag volgend weekeinde kan worden voorkomen. ,,Ik heb er ook al contact over gehad met minister Grapperhaus’’, stelt Bruls. ,,Ik heb nog geen gedachte over hoe we dit kunnen oplossen.’’ Het afsluiten van wegen voor gemotoriseerd verkeer zou een optie kunnen zijn.

‘Houd afstand en drink onderweg geen koffie’