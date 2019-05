Musicalsterren naar Rossum voor jubileumconcert fanfare Juliana

VIDEO Open NK hoge bi Zaltbommel: krijg nou wat, wat rijdt dáár nou?

9 mei ZALTBOMMEL/NIEUWEGEIN - Waar Arie Liefhebber ook komt met zijn hoge bi, het leidt tot opwinding. ,,Door het rare, denk ik. Mensen hebben het plaatje gewoon nooit gezien.’’ In het weekeinde van 11 en 12 mei is er een zowel een toertocht als een heus Open NK in Zaltbommel.