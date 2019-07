Muurschildering brengt geschiedenis familie Van den Heuvel weer tot leven

video Celstraf voor dronken vrouw die op A2 bij Zaltbommel agenten aanreed

12 juli ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft een 54-jarige vrouw uit Hurwenen veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeluk met zwaar letsel op oudjaarsavond op de A2 bij Zaltbommel, dronken rijden en het doorrijden na een ongeval in Hellouw een uur eerder. De vrouw kreeg een celstraf van zestien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd. Bij het ongeluk in Zaltbommel raakten twee agenten zwaargewond.