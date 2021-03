Mysteries genoeg om op te lossen in de kwetsbare omgeving van de Blauwe Heuvel bij Nieuwaal

Aanleiding voor de oproep is het verdwijnen van de Blauwe Heuvel in Nieuwaal, de terp in de oksel van de Middelkampseweg en de Hogeweg die voor agrarisch gebruik werd geëgaliseerd. Van Oort moet nog nameten wat er over is van de plek die eeuwen geleden al bewoond was, bepaalde de rechter onlangs.