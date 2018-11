Na 13 jaar weer op concours: Fanfare St.-Caecilia Ammerzoden wint én promoveert

VELDHOVEN - Dertien jaar waren de muzikanten van fanfare St.-Caecilia niet op concours geweest, maar de rentree in de wereld van de muzikale competitie was dit weekend een groot succes. Tijdens het concours van de Brabantse Muziekbond in Veldhoven behaalde de fanfare uit Ammerzoden de eerste prijs met promotie naar de Tweede Divisie.