Na 17 jaar is eindelijk zover: kavels voor villa's landgoed Drielse Bosch in de verkoop

Die eigenaar is sinds juni 2019 WoDo Vastgoed uit Helvoirt. Marcel van Dartel en Frank Verberkt kochten het landgoed in mei via een executieveiling, een voor het bedrijf gebruikelijke manier van werken. Opdrachtgever van de veiling was de hypotheekhouder, nadat de toenmalige eigenaar er niet in slaagde om het plan gerealiseerd te krijgen. Aanvankelijk gooide de economische crisis roet in het eten voor de verkoop van de drie grote bouwkavels, later kwam het niet van een alternatief plan voor het huisvesten van 40 senioren. Daar ging de gemeente niet mee akkoord. Kort gezegd was landgoed Het Drielse Bosch daarmee 17 jaar verder.