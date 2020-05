Na 66-jarige vrouw ook 67-jarige echtgenoot uit Boven-Leeuwen overleden na ongeluk in Rossum

Verloren gewaande kunstschat­ten uit kasteel Nederhe­mert liggen misschien wel in Sint-Petersburg

28 mei NEDERHEMERT-ZUID - Het is niet voor het eerst dat vanuit Den Bosch kunst en cultuur onder vuur ligt. In januari 1945 veroorzaakten beschietingen vanaf de zuidkant van de Maas een grote uitslaande brand in kasteel Nederhemert. En juist in dat veilig geachte kasteel lagen cultuurschatten en museumstukken opgeslagen.