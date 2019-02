Na acht jaar is het gelukt: Nederhemert heeft eindelijk bereik

Het heeft even geduurd voordat het zover was. Raadslid Jaco Melse is sinds 2011 bezig om het mobiele bereik in de gemeente Zaltbommel te verbeteren, zodat overal 112 kan worden gebeld. ,,Of het doel nu bereikt is? Nog niet helemaal. Er is nog een plek in Kerkwijk waar het bereik nog niet goed is. KPN is van plan daar in 2020 verandering in te brengen.”