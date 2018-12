Na bijna 140 jaar komt er een einde aan Nieuwsblad Land van Altena: ‘Krant werd steeds dunner’

Na maar liefst bijna 140 jaar komt er een einde aan de lokale krant met een lange historie. Ook de website en de Facebookpagina komen per 1 januari te vervallen. Als onderdeel van het huis-aan-huisblad-aanbod kiest uitgever De Persgroep ervoor te stoppen.

Steeds dunner

Audrey Tulkens maakte sinds anderhalf jaar met een collega wekelijks het krantje. ,,De krant werd wel al steeds dunner en moeilijker te vullen. We waren er dus al wel een beetje bang voor. Vooral voor onze correspondenten, die er soms al zo'n veertig jaar voor schreven, is het toch wel erg zuur.”

‘Het zal zeker niet overbodig worden geacht, dat de Redactie van het uit te geven Nieuwsblad bij het aanbieden van dit proefnummer een woord tot inleiding en aanbeveling van den eersteling meegeeft.’ Zo luidde de allereerste regel ooit van het nieuwsblad. Een krant die al 140 jaar bestaat is best bijzonder. ,,Het was natuurlijk een lokale krant voor een paar kleine dorpjes in een behoorlijk gesloten gemeenschap. Daar hechten mensen veel waarde aan, ik denk dat we mede daarom zo lang hebben kunnen bestaan", aldus Tulkens.

Tot het laatste moment hebben de redacteuren hun mond moeten houden. ,,We hebben donderdag de allereerste voorpagina op de voorpagina gedrukt. Op die manier kregen de lezers te zien dat het de laatste zou zijn.”

Laatste woorden

Enkele correspondenten van de krant lieten op de site van het nieuwsblad nog mooie woorden na:

Laatste woorden - Martien Vos

Dit is de laatste aflevering van de rubriek ‘50 jaar geleden’, omdat dit ook de laatste Nieuwsbladeditie is. Ik verzorgde deze rubriek 17 jaar met veel genoegen. Gezien de reacties ben ik niet de enige die het streekverleden boeiend vindt. De mogelijkheid bestaat, maar dat is nog onzeker, dat de rubriek een vervolg krijgt in een ander streekblad. Dit hangt ook af van de wenselijkheid hiervan. Mocht u de rubriek echt gaan missen dan kunt u dit kenbaar maken via vosmm@kpnmail.nl. Een voorspoedig 2019 toegewenst!

Laatste woorden - Ronald Veuger

Ton Lensvelt brengt in zijn nieuwe boekje weer kleine geschiedenissen voor het voetlicht. Die spelen zich allemaal af in of rond ‘zijn kerngebied’ Dussen. Maar tijdens de periode dat ik voor het Nieuwsblad de serie ‘Namen op huizen’ mocht schrijven bleek dat het in onze regio wémelt van kleine geschiedenissen. Want niet zelden vertelden de bewoners van huizen met een naam: “Ik kan er eigenlijk maar weinig over vertellen hoor.” Die woorden waren steevast de opmaat voor een verhaal of een serie anekdotes over die naam, of over ‘vroeger’ waarmee dan met gemak de halve krant kon worden gevuld.

Voor de ‘grote geschiedenissen’ in onze regio mogen we ons gelukkig prijzen met bijvoorbeeld de Historische Reeks. Maar ook over die kleine geschiedenissen zou nog veel meer kunnen worden geschreven. Het Nieuwsblad is er het podium niet meer voor en het is méér dan jammer dat die geschiedenissen misschien wel voor altijd onder het stof van de geschiedenis zullen verdwijnen.

Nu dit de laatste editie is van een krant waarvoor ik met ongekend veel plezier elf jaar heb mogen schrijven, kan ik (een deel van) die taak ook niet meer oppakken. Net als alle andere makers van het Nieuwsblad, leg ook ik de pen neer.

Laatste woorden - Marcel Vaandrager

Wanneer de rook is opgetrokken

het doek is gevallen

lichten weer aan en uit zijn gegaan

en stemmen zijn verstomd

blijft de leegte achter.

Maar als je nog even blijft

en heel goed luistert

hoor je nog steeds echo’s

van applaus en schaterlach.

De sfeer van roem en succes

hangt nog haast tastbaar

in de lucht.

Nadat ook dat langzaam wegsterft

is het nóg niet over.

Wat blijft is een fantastische