Na een jaar corona gaat buurtbus 267 weer door de Bommelerwaard rijden

Ad ‘de Rat’ vrijgespro­ken van cold ca­se-moord op drugscrimi­neel, ondanks 'bekentenis’

2 maart NEDERHEMERT - Hoewel Ad K., opgepakt in zijn tijdelijke woonplaats Nederhemert, tegen een undercoveragent bekende dat hij in 2002 drugscrimineel Patrick van Dillenburg vermoorde, spreekt de rechtbank hem en zijn kompaan Fred T. vrij. De bekentenis kwam los via de omstreden Mr. Bigmethode en hoewel de rechtbank die wel toestaat, is het allemaal te onduidelijk verlopen.