Na hennepvondsten moet drugspand op Van Voordenpark twee jaar op slot

Op 15 juli deed de politie een inval in het pand. Daarbij werd een een flinke hoeveelheid drugs in beslag genomen. In totaal vond de politie 13,1 kilogram hennep, verdeeld over vijf big shoppers, verstopt in een systeemplafond.

Tweede keer

Het was de tweede keer in de afgelopen vijf jaar dat er in het pand hennep werd gevonden. Het is reden voor Van Maaren om het pand minstens 2 jaar lang op slot te gooien. In die periode is het strafbaar voor personen om zich in het pand te begeven. De burgemeester baseert zijn beslissing op een artikel in de Opiumwet, de zogeheten Wet Damocles.