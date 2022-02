Na jarenlang wachten kan bouw hospice Zaltbommel beginnen

Lunch nummer één van 2022 is geserveerd; Horeca-onderne­mers in de Bommeler­waard zijn dolblij

ZALTBOMMEL/HURWENEN/ROSSUM - Volle parkeerplaatsen rond horecazaken in de Bommelerwaard rond de middag. De eerste lunch van 2022 is een feit en daar was veel belangstelling voor. ,,Iedereen weet ons weer te vinden", zegt Mariëlla de Jongh van Eetcafé De Roskam aan de Waaldijk in Hurwenen. ,,De mensen bleven langer zitten om met een borreltje nog even na te genieten. Het is heel fijn dat het weer kan.”

26 januari