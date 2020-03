Na leegstand weer leven in het monumentale Huis Brakel

Afval scheiden tot in detail: bij het theezakje begint het gedonder al

1 maart ZALTBOMMEL - Per ongeluk de aardappelschillen met zak en al in de groene container gegooid? Dat kan in het rivierengebied tegenwoordig zomaar een vette boete opleveren. Het chagrijn over de strenge controles van afvalbedrijf Avri neemt toe. Want lukt dat eigenlijk wel, helemaal volgens de regels afval scheiden? Verslaggevers Brigit Groeneveld en Bertjan Kers probeerden het een week. Dat ging allesbehalve vlekkeloos.