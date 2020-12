Na maandagnacht opnieuw veel branden in regio Bommelerwaard

Een eind verderop, in Nederhemert, was het aan de Binnenweg raak. Daar stond midden op straat een stapel autobanden in brand. Dat gebeurde rond middernacht, voor supermarkt Coop. Later in de nacht kreeg de brandweer nog vier meldingen van verschillende branden in Nederhemert. Diverse containers gingen in vlammen op en rond 02.20 uur stond een hoop met hooi in brand op een voetbalveldje aan de Schoolstraat. In alle gevallen bestreed de brandweer de vlammen met succes.