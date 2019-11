Na Zaltbommel wil ook West Betuwe actie tegen gering aantal vaccinaties

Uit de cijfers blijkt dat in West Betuwe minder dan 90 procent van de kinderen is ingeënt. Terwijl landelijk pas van een veilige situatie wordt gesproken als tenminste 95 procent van de kinderen is gevaccineerd.

Noodkreet

D66 in West Betuwe sloeg eerder alarm en herhaalde die noodkreet onlangs in de gemeenteraad. Volgens de partij moet er meer worden gedaan om het aantal vaccinaties onder kinderen op te krikken. Het college reageerde dat achter de schermen gewerkt wordt aan 'een bewustzijnscampagne' die ouders ervan moet overtuigen hun kinderen te laten inenten.

In de voormalige gemeente Lingewaal is de vaccinatiegraad 89 procent. In Neerijnen en Geldermalsen lag het percentage lager. Daar zijn respectievelijk om 76 en 82 van de honderd kinderen volledig ingeënt. In Zaltbommel gaat het om 81 procent en in Maasdriel om 89 procent.

