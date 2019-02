Nachtmerrie voor carnavalsbouwers na verwoestende brand in Zaltbommel: 'Ons levenswerk is weg’

FOTO'S & VIDEO'SZALTBOMMEL - Een groot drama voor carnavalsvereniging De Wallepikkers in Zaltbommel. De enorme brand die vrijdag in een loods aan de Van Heemstraweg-West woedde heeft alle carnavalswagens- en spullen van de vereniging verwoest. De bouwers waren aan het werk toen er opeens gasflessen ontploften en er binnen een vlammenzee ontstond. ,,We zijn allemaal veilig, maar het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd.”

De totale schade is nog onbekend, maar vaststaat dat de twee grote praalwagens en een handjevol kleinere wagens in vlammen zijn opgegaan. Ook is de vereniging een groot deel van de carnavalsattributen verloren. ,,Iedereen stond hier met tranen in de ogen naar het vuur te kijken”, zegt voorzitter Martijn Merks (41) tegen het Brabants Dagblad. ,,Hier zit echt maanden, misschien wel jaren werk in. Ons levenswerk is weg.”

Onder de afgebrande praalwagens, die over twee weken zouden meerijden in de carnavalsoptocht van Zaltbommel, zijn volgens Merks de prinsenwagen en de wagen van de jeugdprins. Dat zijn de hoofdwagens van de optocht. Aan de wagens is bijna een jaar gewerkt. De carnavalsvereniging overlegt met de gemeente wat er nu met de optocht moet gebeuren. ,,Alles is weg, het is een drama.’’

Enorme knallen

Bouwers van de vereniging waren vrijdag aan het werk op het moment dat de brand uitbrak. ,,Ze hebben gelukkig allemaal het pand kunnen verlaten. Ik was binnen een paar minuten ter plaatse en toen hoorde ik een paar enorme knallen, waarschijnlijk de gasflessen die in het pand stonden. Door de brandweer werden we dan ook op een afstand gehouden.”

De brand, vermoedelijk veroorzaakt door het werken met een slijptol, woedde in totaal een klein uurtje. Veiligheidsregio waarschuwde omwonenden voor hevige rookoverlast. Zij werden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Rookwolken

De afgebrande loodsen stonden in de buurt van een middelbare school, waardoor veel scholieren getuige waren van de vlammenzee.

De rookwolken trokken op een gegeven moment ook over de naastgelegen A2. Hierdoor stonden er lange files in beide richtingen. Weggebruikers moesten rekening houden met een vertraging van een kwartier.

Reactie burgemeester

De waarnemend burgemeester van Zaltbommel, Peter Rehwinkel, heeft geschrokken gereageerd op de vlammenzee. ,,Wat ontzettend verdrietig, heel Zaltbommel leeft mee!”, meldt de burgervader op Twitter.

