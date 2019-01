Nashville-initiatiefnemer en ex-dominee Hedel: 'Pamflet is niet antihomo’

HEDEL - De veelbesproken Nashville-verklaring is ‘in eerste instantie niet bedoeld als antihomo. Wij vinden dat we onze homoseksuele medemens moeten begrijpen en naast ze moeten staan’, zei een van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie, dominee Maarten Klaassen, maandag tegen de NOS . Hij was jarenlang dominee in de gemeente Hedel in de Bommelerwaard.

De afgelopen dagen was er veel discussie over de Nederlandse vertaling van de ooit in het Amerikaanse Nashville opgestelde verklaring. Daarin worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen genezen.

Klaassen zegt dat er ,,helaas onduidelijkheid is ontstaan over het stuk dat homoseksualiteit kan worden genezen. We willen opkomen voor het klassiek-christelijke standpunt over het huwelijk tussen man en vrouw.’' Volgens hem is homoseksualiteit niet iets dat je kan veranderen of waarvan je moet genezen. ,,Homoseksualiteit is een gegeven, net zoals heteroseksualiteit.”

Uit Amerika

Het pamflet is overgewaaid uit de Verenigde Staten en ondertekend door honderden protestantse predikanten en voorgangers, onder wie diverse Nederlanders. SGP-voorman Kees van der Staaij wordt fel bekritiseerd vanwege het ondertekenen van de tekst. Ondanks de kritiek, blijft hij wel achter zijn verklaring staan: ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.’’