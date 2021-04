Negen inwoners van Zaltbommel zien inzet beloond met een lintje

ZALTBOMMEL - In de Bommelerwaard zijn maandag negen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. De lintjesregen viel alleen in Zaltbommel; in Maasdriel bleef het droog.

Maasdriel had één onderscheiding gepland maar haalde die uitreiking om gezondheidsredenen naar voren. De ernstig zieke Hans van Berkel uit Ammerzoden kreeg de versierselen eind maart al opgespeld.

Aangepaste ceremonie

In Zaltbommel kregen maandag negen inwoners een onderscheiding. Ook dit jaar zorgde de coronacrisis voor een aangepaste ceremonie. Eén voor één ontving burgemeester Pieter van Maaren de kandidaten in het oude stadhuis op de Markt. Het lukte niet om alle lintjes voor het gebruikelijke tijdstip van 13.00 uur uitgereikt te krijgen; het opspelden ging ook na de lunch nog even door.

Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Anna Snip uit Brakel kreeg het lintje omdat zij zich al meer dan twintig jaar vol overgave inzet voor de lokale afdeling van De Zonnebloem. Peter Jonkers uit Zaltbommel is onderscheiden vanwege zijn inzet voor Stichting Wielersupport Zaltbommel. Als er een evenement is waarbij verkeersregelaars nodig zijn, regelt hij dat. De eveneens uit Zaltbommel afkomstige Harrie Kessel kreeg een lintje vanwege zijn inzet voor het lokale samenleving. Van carnavalsvereniging De Wallepikkers, tot museum Stadskasteel en van 't Bommels Gilde, tot harmonie De Karel en Vluchtelingenwerk.

Ook Wim van der Kooij uit Brakel mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hij is betrokken bij ‘t Slot in Gameren, de Interclassicale Diaconale Commissie, Tafeltje Dekje, Philadelphia, Stichting Recreatie Paviljoen Binnenhof, Voedselbank Bommelerwaard, Humanitas en de Hervormde Gemeente Brakel. Joke van Leeuwen-Lievaart, eveneens uit Brakel, ontving een lintje voor haar inspanningen voor het regionale weekblad de Hervormde Kerkbode, waarbij zij al meer dan een halve eeuw betrokken is. Daarnaast helpt ze de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente Brakel en is ze vrijwilliger bij Dorcas.

Voetbal en tennis spelen een belangrijke rol in het leven van Henk Nijhof uit Zaltbommel. Hij kreeg een lintje voor zijn activiteiten bij voetbalvereniging Nivo Sparta en voor zijn hand en spandiensten bij de Zaltbommelse Tennisvereniging. Gijs van der Wal uit Gameren ontving een koninklijke onderscheiding omdat hij er 35 jaar bij de vrijwillige brandweer op heeft zitten. Ook is hij actief voor de Hervormde Gemeente Gameren, organiseert hij ouderenmiddagen en brengt hij maaltijden rond voor Tafeltje Dekje.

In huize Van Wijk in Zaltbommel is het dubbel feest. Daar kregen zowel Jac als zijn vrouw Hannie een lintje. Jac omdat hij een vraagbaak is voor ondernemers in de glastuinbouw en voor het oprichten van Kom in de Kas Bommelerwaard. Hannie zamelt al vele jaren hulpgoederen in voor Stichting Hulp Christenen Roemenië en Kom over en Help.

West Betuwe

In de gemeente West Betuwe kregen dertien inwoners een lintje, onder wie Riet Donker-van Baalen uit Hellouw en Riet Hartman-van Steenbergen uit Opijnen.