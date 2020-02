Nekt geldgebrek de tenniscarrière van wereldkampioene Jinte?

Trots laat ze twee zilveren schalen zien die ze in Frankrijk won: eentje voor het enkelspel waarin ze als tweede eindigde, de andere voor het wereldkampioenschap dubbel in haar categorie, een kampioenschap dat ze samen met haar Alphense tennispartner Lizzy de Greef in de wacht sleepte.

Quote Mijn grote wens is nu te kunnen meedoen aan de volgende Paralympi­sche Spelen in Parijs Jinte Bos

De carrière van de 17-jarige Zaltbommelse rolstoeltennisster gaat als een speer en de verwachtingen voor de komende jaren zijn hooggespannen. ,,Mijn grote wens is nu te kunnen meedoen aan de volgende Paralympische Spelen in Parijs", vertelt ze in de kantine van de tennisclub in haar woonplaats. ,,Of dat gaat lukken hangt voor een groot deel af van sponsoring.”

Toernooien voor punten

Ze legt uit dat deelname is gekoppeld aan een puntenstelsel. ,,Om punten te vergaren moet je jaarlijks zo'n 15 tot 20 internationale toernooien spelen. De kosten per toernooi liggen doorgaans tussen de 800 en 1000 euro. Reken maar uit, dat is voor ons niet op te brengen.”

Moeder Claudia, die haar oogappel naar alle trainingen en wedstrijden begeleidt en tot nu toe alle kosten voor haar rekening neemt, vreest dat geldgebrek een einde aan Jintes loopbaan zal betekenen. ,,We hebben de Stichting Jinte Wheelchair Tennis in het leven geroepen om fondsen te werven, maar het loopt helaas nog niet hard. Wellicht is de sport te onbekend. Maar we blijven hopen.”

Harde ondergrond

Een andere ambitie van de voormalige leerlinge van het Cambium College, die volgend jaar wil gaan leren voor dierenartsassistente, is wellicht gemakkelijker te realiseren. ,,Ik zou graag hier in Zaltbommel faciliteiten willen voor rolstoeltennis. Als op een van de banen van ZTV het kunstgras wordt vervangen door gravel of een andere harde ondergrond, is het ook voor ons bespeelbaar. Dan zou ik hier voortaan een deel van mijn trainingen kunnen doen. En dan kan ik daarnaast clinics geven aan andere rolstoelers.”

Samen met haar moeder stelde ze al een lijst op met instellingen die wellicht een duit in het zakje kunnen doen bij de vervanging van de ondergrond, maar serieus overleg met de club over het plan moet nog plaatshebben.

Revalidatie